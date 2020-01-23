Циничная манипуляция: в Израиле не оценили благородство Зеленского

Украинский президент не приехал на форум памяти Холокоста

Владимир Зеленский отказался от участия во Всемирном форуме памяти Холокоста. Свое место, а также предназначенные для украинской делегации места, президент Украины решил передать людям, которые пережили эту трагедию.

О своем поступке Зеленский сообщил в фейсбуке. По его словам, к форуму был огромный интерес и из-за ограниченного количества мест не все смогли посетить его. В свою очередь помощник украинского президента Андрей Ермак заявил, что Киев попросил отдать места делегации выходцам из Украины, пережившим Холокост.

Однако благородный поступок Владимира Зеленского организаторы форума не оценили. В мемориальном комплексе "Яд Вашем" назвали его "вызывающим недоумение". Украинскому президенту объяснили, что всем желающим посетить форум были предоставлены места.

"В последний момент выдергивать пожилых людей на церемонию мы считаем неуместным. Это решение вызывает недоумение и очень жаль, что такой шаг был сделан в отношении форума "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом", - говорится в заявлении "Яд Вашем", которое публикует ТАСС.

В неофициальной беседе сотрудники комплекса упрекнули Владимира Зеленского в "отвратительной манипуляции". В беседе с изданием Israel Hayom они назвали поступок украинского президента циничным.

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