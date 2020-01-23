"Текст" воплотился в моей жизни": Асмус рассказала о коварстве экс-помощницы

Актрисе пришлось извиниться

31-летняя Кристина Асмус пожаловалась на свою бывшую помощницу, которая после увольнения вела дела от имени актрисы.

Звезда фильма "Текст" несколько лет работала с девушкой, которая отвечала за нее на телефонные звонки, вела переписку, а также ездила с ней на съемки и фестивали. Елена занималась рекламой, организацией мероприятий и была вхожа в семью звезды.

Несколько месяцев назад Кристина и Елена перестали сотрудничать. Несмотря на это, экс-помощница продолжила вести дела Асмус. Актриса узнала об этом случайно.

"Продолжала быть моим администратором в глазах людей (с которыми раньше вела диалог) и почти ежедневно плела байки, что на это мероприятие я не могу пойти, потому что дата уже занята, здесь я связана каким-то контрактом, тут простыла, репетиция или я неожиданно улетела", - написала знаменитость в Instagram.

В частности, экс-помощница ввела в заблуждение организаторов премии "Золотой орел". Они уже три недели не могут дождаться от Асмус ответа на одно из предложений.

"Мне когда эти скриншоты и голосовые прислали, у меня челюсть отпала и не возвращается обратно", - сообщила артистка. Кристина Асмус призналась, что ей стыдно перед коллегами, рекламодателями и деятелями кино, "которых водили за нос".

"И простите за игнор и кидалово со стороны моего бывшего представителя. В общем, фильм "Текст" воплотился в моей жизни", - пошутила Асмус, имея в виду главного героя картины, который завладел телефоном убитого полицейского и от его имени общался с родственниками и коллегами.

Поклонники посочувствовали Кристине Асмус. Многие посоветовали ей обратиться в суд.

- Надо распространить о ней инфу в своих кругах, чтоб о ней знали и не попадались, - пишут в Сети.

- Завидовала.

- Кристина, сочувствую. Очень нечистоплотная история.

- Неприятненько... в любом случае опыт.

- При желании можно засудить за 5 мин и прилюдно выставить результат.

Ранее режиссер Клим Шипенко признался, что актерам и съемочной группе было неловко при создании постельной сцены с участием Кристины Асмус. Напомним, эта сцена вызвала широкий общественный резонанс. Некоторые россияне набросились на Асмус и ее супруга с критикой.

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