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Население Украины сократилось почти на 12 миллионов

15:01
  • четверг
  • 23 января 2020

В Незалежной провели пробную перепись

На территории Украины проживают 37 миллионов человек. Итоги пробной переписи населения представил 23 января украинский министр Дмитрий Дубилет.
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Ранее Дубилет заявил, что перепись населения в конце 2020 года будет проведена при помощи анализа данных SIM-карт, это позволит сэкономить 83-124 миллиона долларов. Первый пробный этап переписи населения прошел в Киеве с 1 по 10 декабря, второй - с 14 по 23 декабря 2019 года.

Таким образом, с 2001 года численность населения Украины сократилась на 11,45 миллионов. При этом 3,7 миллиона проживают в Киеве. Из сосчитанных 37 миллионов человек 20 миллионов – мужчины, 17 миллионов – женщины.  

"Три метода дали приблизительно одинаковый результат – 37,289 миллиона человек на территории Украины. К сожалению, эта цифра не включает людей, которые постоянно проживают за границей и на оккупированных территориях", - заявил Дубилет, представляя результаты журналистам.

Последняя перепись проходила на Украине в 2001 году. В то время население Незалежной составляло 48,45 миллиона человек, передает РИА Новости.

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