Путин рассказал о трагически умершем брате

Он скончался зимой 1942 года

Президент России Владимир Путин рассказал о личной трагедии, которая пережила его семья во время блокады Ленинграда.

"Для меня это не пустой звук. Знаю это не понаслышке, по рассказам своих родителей. Мой отец защищал свой родной город на фронте, а мама была в блокадном городе с ребенком, который умер зимой 1942 года и похоронен на Пискаревском мемориальном кладбище в Петербурге среди сотен тысяч других горожан", - заявил Путин на открытии памятника защитникам и жителям блокадного Ленинграда в Израиле.

Как пишет "Московский комсомолец", Виктор Путин скончался в 1942 году от дифтерита. 27 января, в день полного снятия блокады, наш президент традиционно посещает военный мемориал - Пискаревское кладбище и возлагает цветы на безымянную могилу, где, по словам работников кладбища, похоронен его брат. Сам Владимир Владимирович блокаду не застал - он родился спустя восемь лет после ее снятия.

"Я знаю это по рассказам родителей. В 1942 году, по-моему, детей забирали из семей, и у мамы тоже забрали ребенка, и, к сожалению, он.… Ну, с целью спасения детей забирали тогда, и, к сожалению, он заболел, по-моему, дифтеритом, и умер. Сообщили, что умер, но так и не сообщили место захоронения, так что вполне вероятно, что и здесь где-то захоронен", - рассказал историю своей семьи Путин в 2012 году, занимавший тогда должность премьер-министра.

Блокада Ленинграда немецкими войсками во время Великой Отечественной войны продолжалась 872 дня: с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года. За годы блокады погибли, по разным данным, от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек.

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