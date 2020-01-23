Несмотря на санкции: шведское судно-исследователь прошло вдоль "Северного потока-2"

Корабль заметили в исключительной экономической зоне Дании

Норвежское исследовательское судно, арендованное шведской компанией ММТ, прошло по маршруту газопровода "Северный поток-2". В компании Nord Stream 2 AG подтвердили сообщения, появившиеся на навигационном портале MarineTraffic.

Как сообщили в компании, судно Stril Explorer проводит для нее исследования. "Судно Stril Explorer шведской компании MMT проводит согласованные исследования морского дна по маршруту газопровода юго-восточнее острова Борнхольм в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании для компании Nord Stream 2", - пояснили в компании.

Президент США Дональд Трамп в конце прошлого года подписал закон об оборонном бюджете страны. В него были включены положения о санкциях в отношении "Северного потока - 2", в том числе и против компаний, участвующих в его строительстве.

Как сообщает ТАСС, на сегодняшний день трубопровод готов на 93%. Уже уложено более 2 300 км труб газопровода "Северный поток - 2" – из 2 460 километров.

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