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После крупной коммунальной аварии в Нижнем Новгороде задействовали военных

15:41
  • четверг
  • 23 января 2020

Без воды остались более 1700 жилых домов

В Нижнем Новгороде произошла крупная коммунальная авария, из-за которой без воды остались 294 тысячи человек, в том числе почти 59 тысяч детей.

Накануне на канализационном коллекторе, принадлежащем ООО "Заводские сети" и обслуживающем Автозаводский район Нижнего Новгорода, треснул трубопровод. По информации ГУ МЧС по региону, стоки вытекали на территорию СНТ "Красный кожевенник".

После прорыва коллектора было нарушено водоснабжение более 1700 жилых домов Автозаводского района, а также 118 соцобъектов, из которых 14 - с круглосуточным пребыванием людей. В связи с аварией введен режим ЧС, передает "Интерфакс".

Власти обратились за помощью к военнослужащим Западного военного округа. Те в ответ развернули пункты обеспечения питьевой водой. Воду подвозят 40 военнослужащих и 10 автоцистерн.

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