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Актриса Екатерина Волкова: "Я вроде как смертельно больна"

16:02
  • четверг
  • 23 января 2020

Она боялась оставить дочь без матери

45-летняя актриса Екатерина Волкова призналась, что она долгое время скрывала информацию о своем заболевании. 
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"Сережа [второй муж] стал от меня шарахаться. Я вроде как смертельно больна…" - рассказала Волкова на шоу Леры Кудрявцевой, которое выйдет в эфир в субботу, 25 января. О какой болезни говорит актриса, не уточняется. 

"Мне стало очень одиноко и страшно, - сказала звезда сериала "Скорая помощь" со слезами на глазах. - Больше всего страшно, что я оставлю дочь без матери". 

Екатерина Волкова также поведала о своих рухнувших браках и предательстве мужчин. Актриса была замужем три раза. Несмотря на болезненный опыт, Волкова призналась, что готова снова вступить в брак. Она еще мечтает встретить достойного мужчину. 

Отметим, что от первого брака у Волковой осталась дочь Валерия, а от третьего - сын Богдан и дочь Александра.

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