Украинским курам закрыли путь в ЕС

Не принимают ни в каком виде

Европейская комиссия приняла "ошеломляющее" решение – запретила ввоз на территорию Евросоюза птицы с территории Украины. В комментирующей такой шаг украинской Госпродпотребслужбе признаются, что удивлены.

"Учитывая отчеты многочисленных миссий по оценке эквивалентности, результаты переговоров и предварительных договоренностей, данное решение ЕС является ошеломляюще неожиданным для украинской стороны", - заявили в ведомстве.

В Еврокомиссии уточнили, что запрет распространяется на мясо птицы, мясную продукцию из птицы и термически необработанные продукты из птицы украинского производства. Причина – зафиксированная гибель поголовья в некоторых районах Незалежной. Лабораторные исследования установили диагноз – "птичий грипп" типа А, субтипа H5. ТАСС уточняет, что на сегодняшний день в домохозяйствах и предприятиях Украины содержится почти 220 миллионов голов птицы.

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