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Сбежавшие из цирка слоны прогулялись по заснеженному Екатеринбургу (видео)

16:10
  • четверг
  • 23 января 2020

Сотрудникам цирка пришлось объясняться

Два цирковых слона сбежали из цирка в Екатеринбурге и прогулялись по проезжей части города.

Прогулку тропических животных по заснеженной улице засняли прохожие на улице 8 Марта. На одном из видео можно заметить, как дрессировщик безуспешно пытается остановить одного из слонов.

В свою очередь, в приемной цирка заявили, что животные не сбегали, а просто вышли погулять перед транспортировкой.

"Его вывели подышать к дереву, и он решил пройтись чуть дальше запланированного", - заявила ТАСС директор Екатеринбургского цирка Тамара Бортникова.

Сейчас животных уже отвели обратно в вольеры, пишет kp.ru ("Комсомольская правда").

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