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Путин не сразу заметил сидящего рядом принца Чарльза (видео)

16:20
  • четверг
  • 23 января 2020

Президент и будущий король обменялись рукопожатием

Владимир Путин и принц Чарльз обменялись рукопожатием на форуме памяти жертв Холокоста в Иерусалиме. Видео публикует ТВЦ.RU.

Путин пришел на заседание форума, когда большинство высоких гостей уже заняли кресла. К своему месту главу российского государства проводил президент Израиля Реувен Ривлин. Путин зашел в зал и поздоровался с Эммануэлем Макроном. Ривлин несколько раз тихо произнес имя принца. Президент, видимо, не услышал его реплику и поспешил занять свое место.

Уже в кресле Ривлин снова указал Владимиру Путину на наследника британского престола. Президент спохватился и приподнялся, чтобы пожать руку принцу Чарльзу.

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