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В Китае изолировали еще один город из-за коронавируса

16:20
  • четверг
  • 23 января 2020

Общественный транспорт перестал работать

Власти Китая приняли решение об изоляции уже второго города, где выявлены случаи заболевания новым коронавирусом. Вслед за Уханем выезд запрещён и для жителей Хуангана.

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Население обоих мегаполисов составляет более 18 миллионов. Число погибших от пневмонии в стране возросло до 17, а в списке заражённых более шестисот человек.

Санитарный контроль в отношении пассажиров, прибывающих из Китая, ужесточают во многих странах, в том числе и в России. Как сообщается,в аэропортах проверять на короновирус будут даже багаж и ручную кладь.

Пока в нашей стране случаев заражения новой пневмонией не выявлено. Продолжается обследование троих пациентов, задержанных в Санкт-Петербурге. А в вузах Амурской области планируют обязать студентов носить маски, впрочем, только там, где учатся студенты из Китая.

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