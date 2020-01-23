ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В квартире Жанны Фриске нашли вещь с энергией смерти

16:49
  • четверг
  • 23 января 2020

Эксперт посоветовала избавиться от нее

Эксперт, посмотрев видео из квартиры Жанны Фриске, посоветовала ее семье избавиться от засохших цветов лаванды, которые стоят на туалетном столике в спальне покойной.
Засохшие цветы и ботиночки Платона: сестра показала нетронутую квартиру Жанны Фриске

Сухие цветы несут в себе энергетику смерти, сообщила таролог и психолог Марианна Абравитова.

"Если в квартире находятся засохшие растения, как в квартире Жанны, то их лучше убрать, поскольку они вносят в атмосферу энергию смерти, так как тоже умерли, но их не предали земле", - заметила эксперт.

Ранее сестра Жанны Наталья Фриске провела для поклонников видеоэкскурсию по квартире сестры. Она показала многочисленные награды певицы, ее спальню, гардеробную и кухню. Все вещи в квартире остались лежать на тех местах, на которые их положила Жанна.

В свою очередь мама артистки Ольга Фриске заявила, что не собирается делать из квартиры дочери музей, так как "Жанна продолжает в ней жить".

"Туда мы точно никого не будем пускать и что-то отдельное устраивать. Она живет в этой квартире и пусть она там остается", — заявила Ольга Nation News.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Жанна Фриске на съемочной площадке фильма "О чем говорят мужчины"
Жанна Фриске на съемочной площадке фильма "О чем говорят мужчины"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.