В квартире Жанны Фриске нашли вещь с энергией смерти

Эксперт посоветовала избавиться от нее

Эксперт, посмотрев видео из квартиры Жанны Фриске, посоветовала ее семье избавиться от засохших цветов лаванды, которые стоят на туалетном столике в спальне покойной.

Сухие цветы несут в себе энергетику смерти, сообщила таролог и психолог Марианна Абравитова.

"Если в квартире находятся засохшие растения, как в квартире Жанны, то их лучше убрать, поскольку они вносят в атмосферу энергию смерти, так как тоже умерли, но их не предали земле", - заметила эксперт.

Ранее сестра Жанны Наталья Фриске провела для поклонников видеоэкскурсию по квартире сестры. Она показала многочисленные награды певицы, ее спальню, гардеробную и кухню. Все вещи в квартире остались лежать на тех местах, на которые их положила Жанна.

В свою очередь мама артистки Ольга Фриске заявила, что не собирается делать из квартиры дочери музей, так как "Жанна продолжает в ней жить".

"Туда мы точно никого не будем пускать и что-то отдельное устраивать. Она живет в этой квартире и пусть она там остается", — заявила Ольга Nation News.

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