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ФСБ задержала лидеров экстремистской ячейки в Дагестане

16:45
  • четверг
  • 23 января 2020

В домах шести задержанных прошли обыски

В Дагестане пресекли деятельность подразделения запрещенной в России международной экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра".

ФСБ задержала шестерых россиян из числа лидеров и активных членов ячейки организации. При обысках у них дома была найдена запрещенная литература.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на управление ФСБ, уголовное дело возбуждено по статье "Организация деятельности экстремистской организации".

"Ат-Такфир Валь-Хиджра" - радикальная организация, возникшая в Египте в 1970-е годы. В 2010 году Верховным судом России она была признана экстремистским объединением, чья деятельность на территории России запрещена.

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