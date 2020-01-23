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Собянин открыл платформу "Остафьево" МЦД-2

16:50
  • четверг
  • 23 января 2020

Станцию построили чуть больше чем за год

На МЦД-2 в четверг заработала новая станция - "Остафьево". В церемонии открытия принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

"Наземное метро МЦД работает в Московском регионе всего два месяца, но уже успело завоевать популярность у москвичей и жителей Подмосковья. Число пассажиров на двух первых диаметрах выросло на 14% по сравнению с аналогичным периодом, когда по этим направлениям ходили обычные электрички. Мы обещали, что развитие МЦД будет идти максимально быстрыми темпами. Так и происходит. 2020-й год начинается с открытия новой остановки "Остафьево", и это не единственное открытие, которое ожидает москвичей в этом году", – отметил Собянин.

Мэр отметил, что станция "Остафьево" стала по большому счету новым вокзалом на территории новой Москвы. Она позволит разгрузить Щербинку и Подольск.

"По большому счету, это новый вокзал на территории "новой" Москвы, который разгрузит и Щербинку", - отметил мэр.

Станция "Остафьево" расположена между остановками "Щербинка" и "Силикатная" в поселении Рязановское. Рядом расположены поселок Знамя Октября и город Щербинка. Строительство началось в конце 2018 года и завершено всего за год.

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