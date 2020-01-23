Россиянка стала самой красивой бабушкой Европы. Фотогалерея

Конкурс прошел в Болгарии

Жительница Рязани 50-летняя Екатерина Егина стала победительницей международного конкурса красоты "Grandmama Europe".

Конкурс проходил в Болгарии по двум номинациям: "Миссис Вселенная Classic", в котором приняли женщины от 40 лет, и "Mrs Grandmama Universe" – для тех, кто уже стал бабушкой, пишет "Газета.Ru".

Егина поразила жюри своей идеальной фигурой, зажигательным танцем и джазовым вокалом. Красавица призналась, что готовилась к конкурсу полгода и сама шила себе костюмы.

Екатерина Егина мать двоих детей и бабушка, занимается фитнесом и руководит проектом по доставке здорового питания, уточняет издание argumenti.ru.

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