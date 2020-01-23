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Россиянка стала самой красивой бабушкой Европы. Фотогалерея

17:34
  • четверг
  • 23 января 2020

Конкурс прошел в Болгарии

Жительница Рязани 50-летняя Екатерина Егина стала победительницей международного конкурса красоты "Grandmama Europe".
Самая красивая бабушка мира из Украины поделилась фото в купальнике

Конкурс проходил в Болгарии по двум номинациям: "Миссис Вселенная Classic", в котором приняли женщины от 40 лет, и "Mrs Grandmama Universe" – для тех, кто уже стал бабушкой, пишет "Газета.Ru".

Егина поразила жюри своей идеальной фигурой, зажигательным танцем и джазовым вокалом. Красавица призналась, что готовилась к конкурсу полгода и сама шила себе костюмы.

Екатерина Егина мать двоих детей и бабушка, занимается фитнесом и руководит проектом по доставке здорового питания, уточняет издание argumenti.ru.

 

 

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Екатерина Егина
Екатерина Егина
Екатерина Егина
Екатерина Егина
Екатерина Егина
Екатерина Егина
Екатерина Егина
Екатерина Егина
Екатерина Егина
Екатерина Егина
Екатерина Егина
Екатерина Егина
Екатерина Егина
Екатерина Егина
Екатерина Егина
Екатерина Егина
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