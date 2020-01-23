Путин предложил провести саммит "пятерки"

Россия готова направить послания Китаю, США, Франции и Великобритании

Долг политиков - защищать доброе имя героев Второй мировой и отстаивать правду и справедливость. Память о войне, её уроки и наследие недопустимо делать объектом политической конъюнктуры. Об этом заявил Владимир Путин на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста, который проходит в мемориальном комплексе "Яд Вашем" в Иерусалиме.

На мероприятии присутствуют в общей сложности главы 46 государств, в том числе лидеры Австрии, Германии, Италии, Израиля, Франции, а также вице-президент США и принц Уэльский, передает "ТВ Центр". Выступая перед собравшимися, Владимир Путин подчеркнул, все в мире несут ответственность за то, чтобы трагедии Второй мировой войны никогда не повторились, чтобы будущие поколения помнили об ужасе Холокоста, о лагерях смерти, о блокадном Ленинграде. По словам президента, нельзя не заметить первые ростки шовинизма и антисемитизма. Владимир Путин назвал Холокост самой позорной страницей новейшей истории и призвал не забывать, что фабрики смерти нацистов обслуживали их сторонники во многих странах Европы.

"Но не забудем и о том, что у этого преступления были соучастники, пособники. В жестокости они зачастую превосходили своих хозяев. Фабрики смерти, концлагеря обслуживали не только нацисты, но и их пособники во многих странах Европы. На оккупированных территориях Советского Союза, где орудовали эти бандиты, было убито наибольшее количество евреев. Так, на Украине порядка 1,4 миллиона евреев. В Литве уничтожено 220 тысяч человек - это, обращаю на это ваше внимание, дорогие друзья, 95% довоенного еврейского населения этой страны. В Латвии - 77 тысяч, и так далее. Холокост пережили лишь несколько сотен латышских евреев. Холокост - это целенаправленное уничтожение людей. Надо помнить, что нацисты готовили такую же участь и многим другим народам. "Недочеловеками" были объявлены и русские, и белорусы, и украинцы, поляки, представители многих других национальностей. Их родная земля должна была служить жизненным пространством для нацистов, обеспечив им сытое существование. А славянским и другим народам была уготована участь либо быть уничтоженными, либо стать бесправными рабами без своей культуры, исторической памяти, без языка. В 1945 конец варварским планам положил, прежде всего, советский народ. Он, как уже было здесь только что сказано, отстоял и свое Отечество, и принес освобождение от нацизма Европе. Мы заплатили за это такой ценой, которая не снилась раньше в самых страшных снах ни одному народу! 27 миллионов погибших!" – сказал Владимир Путин.

Выступая на форуме, Владимир Путин выступил с инициативой провести саммит глав государств постоянных членов Совета Безопасности ООН - России, Китая, США, Франции и Великобритании. На встрече "пятерки", которая может пройти в любой стране, в любой точке мира, которая будет удобна всем, российский президент предложил обсудить актуальные мировые проблемы. По словам Владимира Путина, Россия готова к такому серьезному разговору и намерена, не откладывая, направить соответствующие послания всем лидерам "пятерки".

"Проведение такой встречи именно в этом 2020 году считаю важным и символичным, ведь мы отмечаем 75 лет окончания Второй Мировой войны и основания ООН. Саммит государств, которые внесли главный вклад в разгром агрессора, в создание системы послевоенного мироустройства, сыграл бы огромную роль в поиске коллективных ответов на современные вызовы и угрозы и, конечно, продемонстрировал бы нашу общую верность духу союзничества, исторической памяти, тем высоким идеалам и ценностям, за которые плечом к плечу сражались наши предки, наши деды, наши отцы", - заявил президент России.

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