Депутаты единогласно поддержали поправки в Конституцию

Второе чтение намечено на 11 февраля

Госдума в первом чтении одобрила президентский законопроект о поправках в Конституцию. Документ приняли единогласно. Также депутаты выдвинули ряд предложений, все они будут учтены рабочей группой по изменениям основного закона государства. Второе чтение в нижней палате может пройти 11 февраля. Президентский законопроект, в частности, предусматривает ужесточение требований к кандидатам на пост президента и госслужащим, а также закрепляет в Конституции обязательную индексацию пенсий, пособий, МРОТ и других выплат.

Редкий случай: законопроект поддерживают все фракции. В первом чтении принят единогласно.

Инициативу президента в Госдуме называют исторической. Изменения предстоит внести сразу в 22 статьи Конституции. Это самое масштабное уточнение текста основного закона. Но главное, конечно, суть поправок. Они напрямую повлияют на жизнь граждан.

"Мы с вами переходим от декларации к Конституции прямого действия, особенно в области социальной политики, социального государства!" – сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Самое важное в социальном блоке: в случае принятия закона Конституция будет гарантировать минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума и регулярную индексацию пенсий. В заседании участвуют члены рабочей группы, созданной президентом. Депутаты спрашивают: а коснётся ли поправка работающих пенсионеров?

"Само правило сформулировано без изъятия, и вопрос только к конкретизации порядка федеральным законом. Так что ответ – индексируется", - заявила сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации Талия Хабриева.

Особое внимание - поправкам, связанным с государственным устройством, с функционированием институтов власти. Часть полномочий перераспределяется. Главу правительства, вице-премьеров и некоторых министров будет утверждать Госдума. А Совет Федерации - по представлению президента - сможет отстранять от должности судей, глав министерств силового блока и МИД. Такого в новейшей истории страны еще не было. При этом Россия останется именно президентской республикой. Это важно, учитывая ее огромную территорию и многонациональность.

"Исполнительная власть будет больше подотчетна нашим гражданам. Будет через ГД и Совфед отчитываться перед населением, гражданами нашей страны. Ну и, конечно, люди через своих депутатов смогут более активно влиять на принимаемые решения", - сказал Володин.

После принятия поправок, конституционный статус получит Государственный совет, он будет формироваться президентом и определять основные направления внутренней и внешней политики. И еще одно важное изменение - российский закон станет важнее международных. Решения межгосударственных органов, противоречащие Конституции, не будут исполняться.

Существенный шаг к укреплению суверенитета - и поправка о том, что кандидатам на пост главы государства, губернатора и судьи запрещено иметь иностранный паспорт или вид на жительство

На подготовку ко второму чтению у депутатов Госдумы - чуть больше двух недель. Его уже назначили на 11 февраля. Процедура принятия поправок в Конституцию - сложная. Сначала их должна утвердить нижняя палата парламента. Затем Совет Федерации. Далее документ направят в законодательные собрания регионов, более половины которых также должны проголосовать "за". Но последнее слово - в любом случае - за гражданами. Своё мнение они выскажут на общероссийском голосовании. Если страна скажет законопроекту "да" - поправки в Конституцию вступят в силу.

"Основная часть норм вступает в силу сразу, но те нормы, которые будут реализовываться через законы, вступят чуть попозже, когда будут подготовлены новые законопроекты. Надо будет готовить по предварительным нашим подсчетам, даже в том перечне, который президент здесь приложил - более 30 проектов. И эта та работа, которую нам предстоит с вами выполнять", - объяснил сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации Павел Крашенинников.

Ольга Оксенич,"ТВ Центр".

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