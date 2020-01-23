Украина отказалась от цирковых номеров с животными

Для них уже нашли новый дом

Национальный цирк Украины решил отказаться от представлений с животными.

В течение года все государственные цирки страны передадут животных частному экопарку в Харькове, пишет ТАСС. 23 января власти страны подписали меморандум, согласно которым экопарки будут оказывать животным ветеринарную помощь, вести реестр содержащихся животных и отчитываться об их состоянии.

"Останется в прошлом позорное для Украины явление использования животных в цирке. Все государственные цирки в течение года прекратят использовать животных в цирковых представлениях", - написала в Facebook украинский министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

Ранее из цирка в Екатеринбурге сбежали два слона и прогулялись по заснеженным улицам города.

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