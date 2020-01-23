В серии "Симпсонов" нашли предсказание о коронавирусе

Выпуск вышел аж в 1993 году

В одной из серий мультфильма "Симпсоны" нашли предсказание о смертельном коронавирусе.

Речь идет о 21-ой серии четвертого сезона, которая вышла в эфир 27 лет назад - в мае 1993 года. В ней Спрингфилд накрыла эпидемия, после того, как жители города начали получать посылки с завода, где работает больной рабочий.

Разница заключается только в том, что по сюжету опасный вирус попал в США из Японии, а не из Китая.

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