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Елизавета II узаконила выход Великобритании из ЕС

18:33
  • четверг
  • 23 января 2020

Документ позволит стране выйти из Евросоюза 31 января

Королева Великобритании Елизавета II подписала закон о Brexit. Об этом британским парламентариям заявил заместитель спикера палаты общин Найджел Эванс.

Как отмечает британский телеканал Sky News, теперь документ получил статус закона и обрел юридическую силу.

В четверг парламент Великобритании окончательно утвердил законопроект о выходе страны из Евросоюза. Вслед за Палатой общин документ поддержали и члены Палаты лордов.

Ожидается, что билль о брекзите после одобрению королевой будет направлен на подпись в Европарламент. Если процесс ратификации в Страсбурге не затянется, то уже в следующую пятницу - 31 января - Великобритания покинет ЕС.

Однако формально до конца года в отношениях между Лондоном и Брюсселем ничего не изменится. До декабря запланирован переходный период, во время которого стороны будут договариваться об условиях политического "развода".

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