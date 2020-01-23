100 секунд до конца света: стрелки часов Судного дня перевели вперед

Время, оставшееся до полуночи, символизирует напряженность в мире
Стрелки часов Судного дня перевели вперед. До конца света осталось меньше двух минут – всего 100 секунд.
Время, оставшееся до полуночи, символизирует изменение уровня опасности ядерных атак, климатических катастроф и напряженность международной обстановки, а полночь - момент ядерного катаклизма.
Стрелки являются символическими. Авторы проекта заметили, что оставили их на месте не в знак стабильности, а в качестве предупреждения всему человечеству.
В первый раз часы Судного дня поместили на обложку The Bulletin of the Atomic Scientists ("Бюллетеня ученых-атомщиков") в 1947 году. Решение о переводе стрелок принимают эксперты вместе с советом директоров журнала.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"