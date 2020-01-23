На Красной площади загорелось кафе "Последнего героя" (видео)

Все деньги от выигрыша хозяин вложил в это кафе

В центре Курска загорелось кафе-ресторан "Мимино".

Пожарные приехали на вызов по адресу Красная площадь, дом 7 в Первомайском парке. Огонь охватил 800 квадратных метрах, справится с ним пока не удалось. В тушении задействованы 98 человек личного состава МЧС и 32 единицы техники.

По предварительным данным, пострадавших нет. Всех посетителей кафе оперативно эвакуировали. Причина пожара выясняется. На место пожара в кафе "Мимино" прибыл глава Курска Виктор Карамышев.

В СМИ пишут, что кафе принадлежит местному жителю Сергею Одинцову, который выиграл в первом сезоне передачи "Последний герой" в 2001 году. Вырученные деньги победитель вложил в собственное кафе, которое долгое время мечтал открыть.

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