Израильские СМИ назвали президента Украины ограниченным человеком

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал несостоявшуюся встречу российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского в Израиле на форуме памяти жертв Холокоста.

"Нет. Не было (встречи - прим.ред.). Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на форум", - объяснил спикер Кремля.

Накануне помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Киев запросил встречу с Путиным в Израиле. Из-за напряженного графика президента встреча могла бы пройти только в формате "на ногах", отметили в Кремле.

Однако затем стало известно, что Зеленский не поехал на форум, так как передал свои места бывшим узникам нацистских концлагерей.

К слову, в Израиле не сильно сокрушались, что президент Украины не приехал на форум. Arutz 7, один из местных телеканалов, даже назвал Зеленского ограниченным человеком. Ярким подтверждением этих слов являются пустые залы на экономическом форуме в Давосе во время его выступления.

"Мировые лидеры, похоже, уже поняли, что Зеленский не представляет собой ничего как политик и является крайне ограниченным человеком", - приводит цитату "Газета.ru".

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