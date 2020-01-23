Путин в Израиле призвал не допустить второго Освенцима

Речь президента никого не оставила равнодушным

Общая трагедия, которую невозможно забыть. Лидеры десятков стран собрались в четверг в Иерусалиме на крупнейшее в истории мероприятие, посвященное памяти жертв Холокоста. Почетным гостем всемирного форума стал Владимир Путин. В ходе визита в Израиль, приуроченного к 75-летию освобождения Освенцима Красной Армией, президент России также пообщался с первыми лицами еврейского государства и принял участие в открытии памятника в честь подвига жителей и защитников блокадного Ленинграда. Церемония получилась очень эмоциональной.

Советская песня, ставшая символом Великой Отечественной войны, вызывает эмоции у всего зала. И не только благодаря переводу на иврит. На фоне рассказа ведущего об ужасах блокады Ленинграда, о траве с солью и вареных ремнях, которыми пытались хоть как-то заглушить голод взятые в кольцо жители, мало кто может остаться равнодушным к тому, как люди не только всеми силами боролись за жизнь, но и шли вперед с песней и с верой - к Великой Победе. Собравшиеся в зале понимают: не было бы подвига блокадного Ленинграда, который выстоял, не было бы и освобождения узников концлагерей. Это все звенья одной цепи противостояния преступлениям против человечества. И здесь никто не ставит под сомнение роль советского народа и Красной армии в очищении мира от фашизма. А священные - для всех, кто помнит страшную историю - песни зал слушает стоя. Солисту Мариинского тетра Санкт-Петербурга Василию Герелло подпевает хор ветеранов Израиля.

- Этот день Победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы! День победы! День победы!

Знакомое всем россиянам "радость со слезами на глазах" звучит и в речах принимающей стороны: президента и премьер-министра Израиля. В государстве, которое во время Холокоста потеряло 6 миллионов человек, своего, еврейского народа, хорошо понимают, что могло бы произойти, если бы фашистов не остановили.

"Эта великая победа над нацизмом не скрывает величину трагедии. Жертвы были огромными. Почти миллион погибших. И это только в Ленинграде. Нельзя ни на минуту забывать о жертвах и о жертвах Красной Армии, ее солдатах и командирах, которые помогли избавиться от фашистской машины смерти и которые помогли спасти мир от ужасной трагедии. Именно Красная армия спасла заключенных в Освенциме. 75 лет прошло с тех пор, и мы сделали для себя вывод: никаких компромиссов с режимами, с тиранами, которые признают идеологию смерти", - сказал премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

Сегодня в Израиле был сделан очередной вклад в общее дело противостояния любым проявлениям фашизма и еще один шаг к увековечиванию памяти пострадавших от рук немецких захватчиков. Путин и Нетаньяху открыли в Иерусалиме монумент в честь героических жителей и защитников блокадного Ленинграда "Свеча памяти". Под мелодию "Священная война" ленту доверили перерезать российскому президенту. Ведь именно он сегодня самый главный и почетный гость всех памятных мероприятий.

- Уважаемый Президент России, Владимир Владимирович, мы просим Вас открыть мемориал!

Высота стелы - девять метров, вес - 12 тонн. Ее спроектировали совместно петербургские и израильские архитекторы. Оплатили также меценаты из обеих стран. В основании памятника заложена капсула с землей Пискарёвского кладбища, которое является крупнейшим братским захоронением Второй мировой войны. Речь Владимира Путина после открытия поразила всех присутствующих, хотя всем и известно, что для него это не просто история страны, а история его семьи.

"Для меня это не пустой звук, я знаю это не понаслышке, а по рассказам своих родителей, потому что отец защищал свой родной город на фронте, а мама была в блокадном городе с ребёнком, который умер зимой 1942 года и похоронен на Пискарёвском мемориальном кладбище в Петербурге среди тысяч, сотен тысяч других горожан", - рассказал Путин.

Президент рассказал о циничных планах гитлеровцев обречь жителей Ленинграда на голодную смерть, а сам город сравнять с землей. И о фактах, которые потрясли даже его, видевшего немало секретных документов.

"За годы блокады ленинградцы, находясь в таком положении, сдали для нужд фронта 144 тонны крови. Лишённые еды, света, тепла, они продолжали трудиться в госпиталях, заниматься искусством, наукой и просвещением и, жертвуя собой, сберегли великий город для будущих поколений. Непокорённый Ленинград стал настоящей легендой, а величие силы духа и веры в победу его жителей – вершиной человеческого достоинства", - отметил Путин.

Присутствовавшие на открытии монумента "Свеча памяти" потом делились впечатлениями: слез не могли сдержать самые высокопоставленные гости. Весьма простые, но с очень говорящей паузой в конце, слова Владимира Путина также мало кого оставили равнодушным.

"И в завершение я бы хотел сказать еще несколько слов. Ну, памятник - это очень хорошо. Это останется надолго. Надеюсь, на века. И открыть его можно по-разному. Но так, как это сделали вы сегодня... Спасибо!" – заявил глава государства.

Выступая на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста, приуроченном к 75-й годовщине освобождения советскими войсками Освенцима, Владимир Путин напомнил: 40% из шести миллионов евреев, замученных в гетто и концлагерях - это граждане бывшего СССР. Поэтому это общая боль и глубокая для двух народов и для всего цивилизованного мира. Российский президент рассказал: перед поездкой в Иерусалим ознакомился с подлинными документами и отчетами офицеров Красной армии после освобождения Освенцима. И читать то, что там описано, не менее жутко, чем смотреть фото или видеохроники тех времен.

Подробности смотрите в репортаже Лилии Акиньшиной:

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