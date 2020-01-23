Собянин открыл новую остановочную платформу "Остафьево" МЦД-2

Это облегчит жизнь тысячам жителей близлежащих населённых пунктов

В четверг Сергей Собянин принял участие в церемонии открытия новой платформы "Остафьево". Она появилась между остановками "Щербинка" и "Силикатная" на втором Московском центральном диаметре "Нахабино – Подольск". Удобный пассажирский зал с кассами и билетными автоматами. А до конца этого года откроется и вторая платформа с надземным переходом.

И в пробках не стоять, и в вагоне не толпиться, и даже поспать подольше. Такие приятные мысли возникают у пассажиров при первом проходе через турникет на новой станции МЦД "Остафьево". Ее появления ждали все без исключения жители близлежащих районов.

"До ближайшей станции метро "Царицыно" минут 50 раньше было. Теперь 20 минут на МЦД плюс 10 минут пешком. Ну, то есть почти вдвое", - поделилась пассажир МЦД Екатерина Васькина.

"Она в пешей доступности от микрорайона. Не надо ехать до Щербинки, например, на автобусе. Поэтому, я думаю, достаточно востребовано будет", - уверен пассажир МЦД Артемий Уянов.

Новая платформа устроена в соответствии с современными требованиями. Во время строительства применяли новые технологии. Энергосберегающие светильники и эскалаторы, которые работают только когда на ступеньках кто-то стоит, электронные навигационные табло. Платформа полностью под навесом, поэтому любые капризы природы нипочём. Зона касс и турникетов в просторном и, главное, отапливаемом здании. Среда полностью безбарьерная - лифты и отсутствие каких-либо порогов. А ещё отзывчивый персонал, готовый всегда прийти на помощь и решить возникшие у пассажиров трудности.

Остановочный пункт "Остафьево" расположен между станциями "Щербинка" и "Силикатная" направления МЦД-2. Это существенно облегчает жизнь тысячам жителей близлежащих населённых пунктов. Время в пути до Москвы сократится от 10 до 35 минут, а расходы на проезд снизятся и вовсе на 80%.

Это первая открывшаяся станция МЦД в новом году. Ее строительство началось в конце 2018 года и завершилось практически за год. Это рекордные сроки. Вскоре откроется вторая очередь остановочного пункта с новой платформой. Впрочем, по словам столичного мэра, москвичей ждёт ещё множество новых и удобных транспортных узлов.

"В этом году нам предстоит закончить реконструкцию ещё семи остановочных пунктов на МЦД-1 и МЦД-2. И пять запустить новых. Так что работа в плановом режиме идёт. Кроме того, нам необходимо в ускоренном режиме, как мы и обещали, обновить подвижной состав на МЦД. Так что будут ходить практически полностью новые составы. Продолжаем строить магистральные пути на Ярославском, Горьковском направлении, Киевском направлении - будущие МЦД-4, МЦД-5. Работаем в районе площади трех вокзалов.

Чтобы добраться до "Остафьево" организовали новый автобусный маршрут. Интервал в движении - не более 10 минут. В ближайшее время к станции начнут подъезжать ещё 6 городских автобусов, идущих из разных районов. Для тех, кто приезжает на автомобиле, организована перехватывающая парковка на 100 машиномест. Благодаря удобной транспортной инфраструктуре пассажиропоток на этом участке может достигнуть 31 тысячи человек в сутки.

Илья Данильцев, Александр Медведев и Александр Ивановский, "ТВ Центр".

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