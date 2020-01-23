Россия впервые выиграла медальный зачет зимней юношеской Олимпиады

Спортсмены завоевали 29 медалей

В Москву вернулись российские спортсмены-триумфаторы завершившейся в Лозанне зимней юношеской Олимпиады. Наша команда впервые в истории заняла первое место в медальном зачете. Россияне завоевали 29 медалей: 10 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых. Спортсмены выступали под национальным флагом, а в честь их побед звучал российский гимн.

В силу, наверное, своего возраста они ещё не привыкли к такому вниманию со стороны прессы и болельщиков. Скромные молодые ребята и девушки. Но если и дальше будут продолжать также - к триумфам придётся привыкать. Первый шаг на пути к взрослым олимпийским медалям этот состав сборной России в возрасте до 18 лет уже сделал.

"Я уверен: то, что произошло в Лозанне за последние две недели, безусловно, войдёт в историю российского и международного спорта. Впервые в истории современной России наши спортсмены одержали безоговорочную победу на юношеских зимних олимпийских играх", - сказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

13 дней игр. 8 видов спорта. 16 дисциплин. Разыгран 81 комплект медалей. Юношеская олимпиада по сути стала вторыми по величине мультиспортивными соревнованиями после взрослых зимних олимпийских игр. Тройку лидеров командного зачёта замкнула Япония. На втором месте оказалась хозяйка игр - Швейцария. На первом месте, с десятью золотыми, одиннадцатью серебряными и восемью бронзовыми медалями - Россия. Три медали высшего достоинства в биатлоне. Две в фигурном катании. По одной в лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, прыжках на лыжах с трамплина. И еще одна медаль - особой пробы.

6:2 были повержены канадцы. Потом игра с Данией - 9:0. Полуфинал с финнами и разгром 10:1. В финале - сухая победа 4:0 над сверстниками из США.

Никита Рыжов - нападающий олимпийской сборной России по хоккею и московского "Динамо". А начинал заниматься спортом в ближайшей к дому секции - на окраине столицы в не самой сильной столичной команде и о такой медали только мог мечтать. Яркий пример того, как путь к олимпийскому золоту может преодолеть практически любой спортсмен. Было бы желание. Помогали, конечно, родители и тренеры.

Стоя на пьедестале, они пели гимн своей страны. Запрет на участие наших спортсменов в крупных соревнованиях под национальным флагом, принятый в начале декабря прошлого года Всемирным антидопинговым агентством, вступить в силу не успел. Сейчас решение ВАДА оспаривается в арбитражном суде. В качестве третьей стороны участие в процессе примут различные российские спортивные федерации - будут пытаться отстоять честь спортсменов. Также приостановлена работа московской антидопинговой лаборатории. До дисциплинарного разбирательства российские пробы будут отправляться в зарубежные организации. Прорабатывается вопрос, в какие именно. Результат юношеской олимпиады в очередной раз показал, чего так боятся западные спортивные функционеры.

Дмитрий Гусев. Егор Миронов. Константин Степанов-Молотов. "ТВ Центр".

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