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Путин встретился с президентом Палестины

20:42
  • четверг
  • 23 января 2020

Стороны обсудили палестино-израильское урегулирование

Президент России Владимир Путин приехал в Палестину. В Вифлееме российский лидер начал переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

Стороны обсудят вопросы  двустороннего сотрудничества, а также ситуацию на  Ближнем Востоке, в том числе палестино-израильское урегулирование, передает РИА Новости.

В начале встречи Махмуд Аббас поблагодарил российскую сторону за постоянную политическую, экономическую, финансовую  и культурную поддержку палестинского  государства. По его словам, палестинские власти придают большое значение регулярному обмену визитами на высшем уровне, что позволяет сверять часы и обмениваться мнениями по всем актуальным вопросам.

Аббас также подчеркнул, что Россия всегда присутствует в арабском мире и работает над решением его проблем.

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