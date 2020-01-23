Путин встретился с президентом Палестины

Стороны обсудили палестино-израильское урегулирование

Президент России Владимир Путин приехал в Палестину. В Вифлееме российский лидер начал переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

Стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе палестино-израильское урегулирование, передает РИА Новости.

В начале встречи Махмуд Аббас поблагодарил российскую сторону за постоянную политическую, экономическую, финансовую и культурную поддержку палестинского государства. По его словам, палестинские власти придают большое значение регулярному обмену визитами на высшем уровне, что позволяет сверять часы и обмениваться мнениями по всем актуальным вопросам.

Аббас также подчеркнул, что Россия всегда присутствует в арабском мире и работает над решением его проблем.

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