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Появились подробности о еврейской бабушке в доме Путина

20:46
  • четверг
  • 23 января 2020

О ней Путин рассказывал еще в мае прошлого года

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков разъяснил слова президента Израиля Реувена Ривлина о еврейской бабушке, которая жила в доме Владимира Путина.
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Речь шла о бывшей соседке президента, которой он иногда помогал, но она жила рядом, а не в квартире Владимира Владимировича, как можно было понять со слов израильского лидера. А заявил Ривлин следующее: "Я видел дом, в котором вы родились, видел еврейскую бабушку, которая иногда за вами ухаживала".

"Президент рассказывал, что лифта не было и он иногда ее на руках носил вверх", - уточнил Песков.

В мае 2019 года Путин на форуме ОНФ в Сочи вспомнил, как иногда носил по лестнице на руках пожилую соседку. В доме не было лифтов, а бабушка не смогла самостоятельно подняться.

"Я представляю, если люди в возрасте, они спуститься не могут. Я жил без лифта почти 30 с лишним лет, соседку свою на руках носил на пятый этаж, потому что лифта не было, она не могла подняться", - рассказал Путин.

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