Мать Тимати "сорвала маску" с Решетовой

"Настю без фотошопа и масок в сторис не узнать"

Мать Тимати Симона Юнусова выложила серию черно-белых фотографий своей семьи: внучки Алисы и внука Ратмира, сына-рэпера и его избранницу Анастасию Решетову.

По всей видимости, над фотографиями поколдовала пятилетняя Алиса. "Не знаю, как Алиса это делает, но получается очень выразительно и стильно! Люблю черно- белое фото!", - оставила подпись под снимками Симона.

Однако у пользователей социальных сетей последнее фото с Решетовой вызвало много вопросов. Некоторые предположили, что Симона специально выставила невестку в неприглядном виде – без косметики и лохматую. Многие не признали Анастасию без макияжа, пишет интернет-портал "Дни.ру".

"На последней фотке - это кто?)", - не узнала photographspb1.

"Я была бы не рада, если моя свекровь выставляла на показ не самые лучшие мои фотографии", - заметила al_leon93.

"А невестку специально в таком неприглядном ракурсе выставили?!", - задался вопросом человек, скрывающийся под ником nebo_v_almazax.81.

"Настю без фотошопа и масок в сторис не узнать", - отметила amon_spb.

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