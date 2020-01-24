В Минкомсвязи прокомментировали список порталов с бесплатным доступом

Этот вопрос еще прорабатывается

В Минкомсвязи России прокомментировали публикацию списка социально значимых интернет-ресурсов, доступ к которым станет бесплатным.

"Известия" опубликовали предварительный перечень сервисов, которыми россияне смогут пользоваться даже при отсутствии денег на счете. По данным издания, этот список получили операторы "большой четверки" (МТС, "Билайн", "Мегафон", Tele2).

Интернет-ресурсы в этом документе разделены на четыре группы. В первую вошли государственные информресурсы, в том числе портал госуслуг, сайты министерств и ведомств, сайты региональных и местных органов власти. Вторую группу составили соцсети: "ВКонтакте", "Одноклассники", "Мой мир" и другие. Дальше в списке идут почтовые сервисы, среди которых есть, например, "Яндекс" и mail.ru. Последняя группа состоит из разных значимых информационных ресурсов, к которым отнесли, в частности, мессенджер Bip турецкого оператора Turkcell.

Между тем представитель Минкомсвязи сказал ТАСС, что этот перечень пока еще нельзя считать тем списком социально значимых интернет-ресурсов, составлять который начали после президентского послания Федеральному собранию. По его словам, данный вопрос будет прорабатываться на совещании 24 января.

"Операторам связи был роздан шаблон, форма предоставления данных об объеме трафика различных ресурсов и потерях операторов при отказе от оплаты этого трафика. На этом этапе лишь прорабатываются различные подходы, кто и как будет компенсировать операторам выпадающие доходы, сколько это может стоить и как это оценить. Нельзя считать образец для заполнения данных таким списком", - объяснил собеседник агентства.

Напомним, президент Владимир Путин поручил обеспечить россиян бесплатным доступом к социально значимым интернет-ресурсам. После этого Минкомсвязи и крупнейшие операторы связи решили, что с 1 марта граждане страны смогут зайти на портал госуслуг и сайты органов власти даже при нулевом балансе счета.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"