В Китае закрыли десять городов из-за нового вируса

От инфекции погибли уже более 25 человек

В Китае растёт число жертв нового типа пневмонии. По последним данным, погибли 26 человек. Инфицированы более 800. Два случая смерти зафиксированы за пределами провинции Хубэй, в которой произошла вспышка заболевания.

Один из них - в регионе, граничащим с Россией. Случаев завоза инфекции в нашу страну не выявлено. Тем временем, в десяти городах Китая из-за коронавируса приостановлено транспортное сообщение. Наиболее строгий карантин в Ухане - там оказались изолированными почти 12 миллионов жителей, пишут "Известия".

В Пекине отменены все массовые мероприятия по встрече Нового года. Закрыт для посетителей самый крупный музейный комплекс в мире "Запретный город". За рубежом случаи заражения ранее зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде. Теперь к ним присоединились Вьетнам, Сингапур и Шотландия.

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