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Жители Алеппо остаются в городе, несмотря на обстрелы

09:01
  • пятница
  • 24 января 2020

Становиться беженцем никто больше не хочет

Сирийский Алеппо атаковал большой отряд  боевиков - столь крупное нападение произошло впервые после освобождения города в 2016-м году. По данным российского Центра по примирению, полсотни террористов  сразу с двух направлений вели огонь по жилым кварталам из минометов. Сирийские войска отразили атаку, экстремисты понесли серьезные потери. Но даже несмотря на обстрелы, которые в последнее время участились, жители не собираются покидать свой родной город.

Подробнее – в репортаже Тимура Абдуллаева

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