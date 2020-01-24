Жители Алеппо остаются в городе, несмотря на обстрелы

Становиться беженцем никто больше не хочет

Сирийский Алеппо атаковал большой отряд боевиков - столь крупное нападение произошло впервые после освобождения города в 2016-м году. По данным российского Центра по примирению, полсотни террористов сразу с двух направлений вели огонь по жилым кварталам из минометов. Сирийские войска отразили атаку, экстремисты понесли серьезные потери. Но даже несмотря на обстрелы, которые в последнее время участились, жители не собираются покидать свой родной город.

Подробнее – в репортаже Тимура Абдуллаева

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