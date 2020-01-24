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Зачем Западу демонизация России

09:41
  • пятница
  • 24 января 2020

О сохранении исторической памяти подробно поговорили в программе "События. 25-й час"

Почему в последнее время всё чаще возникают попытки переписать историю Второй мировой войны? Зачем Западу демонизация Советского Союза и современной России? И как можно оценить отказ президента Польши от участия в памятных мероприятиях в Израиле?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

"Сегодня в Польше патологическая русофобия. Она практически закрывает все для польских политиков. Советский Союз – враг, Польша – жертва. Польша, по их мнению, всех спасала", - сказал он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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