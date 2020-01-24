Западные СМИ пустились фантазировать про Госдуму

В Госдуме отреагировали на фейковые новости о российском парламенте

Наши западные партнеры уже распускают Государственную думу. Политические перемены в России, инициированные Владимиром Путиным, разбудили буйную фантазию западных СМИ. Каких только версий не выдали, передает "ТВ Центр".

Реакция из Москвы последовала. В парламенте об этой сенсационной новости высказались так - комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России хочет услышать представителей агентства Bloomberg – пусть разъяснят, что за вбросы выдают.

Вот ведь как интересно получается. Российское вмешательство в зарубежные выборы и прочие козни Кремля даже доказывать не нужно.

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