"Агент Гитлера": ЦРУ рассекретило дело Бандеры

В материалах "герой Украины" назван фашистом и преступником

Центральное разведывательное управление США рассекретило материалы о Степане Бандере. В архивных документах "национальный герой" Украины назван украинским фашистом и агентом Гитлера.

В одном из документов рассказывается о создании Бандерой государства на западе Украины. Оно просуществовало всего 5 недель – но за это время были убиты 5 тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков.

"30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина", - сказано в публикации. Уточняется, что румынские и венгерские спецслужбы привозили арестованных евреев на границу украинского "государства", где их забирали отряды Бандеры. Люди пропадали бесследно.

Степан Бандера был лидером Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (обе организации запрещены в России). На их счету такие преступления, как Волынская резня – массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Погибли и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.

В начале 2010 года занимавший тогда пост президента Украины Виктор Ющенко издал указ, которым присвоил Бандере звание Героя. Именем нацистского преступника названы улицы и школы.

В США отметили, что решение рассекретить эти документы было принято на основании закона "О разоблачении нацистских военных преступников".

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