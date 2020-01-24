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"В вашем одобрении моя дочь точно не нуждается": Алсу ответила критикующим Микеллу

09:23
  • пятница
  • 24 января 2020

Кадры с пением дочери знаменитости вызвали бурную дискуссию

Певица Алсу поделилась на своей странице в Instagram новым видео с дочкой Микеллой. На кадрах девочка играет на рояле и поет песню "Любовь настала".
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"Всем мира и добра", - подписала видео Алсу. Кадры вызвали бурную реакцию подписчиков певицы. Народ разделился на два лагеря – одним пение девочки понравилось, другие же раскритиковали юную артистку. В комментариях отметились и знаменитые друзья Алсу. Так, Анита Цой, Жасмин и Игорь Гуляев похвалили Микеллу.

Одна из подписчиц написала: "Ну, не знаю, голос слабый… Есть немного, но не для сцены. Моя дочка поет лучше, и то я не одобряю ее голос".

Алсу не стала молчать и ответила женщине. "Ну, в вашем одобрении моя дочь точно не нуждается", - защитила наследницу артистка. В свою очередь другие поклонники певицы пристыдили критиков, отметив, что писать гадости в адрес детей – это последнее дело.

 

Напомним, что в прошлом году на шоу "Голос. Дети" из-за победы Микеллы Абрамовой произошел скандал. Телезрители заподозрили родителей девочки в нечестной игре. Проведенная проверка показала, что за дочь Алсу голосовали боты. После этого телевизионщики сняли спецвыпуск, на котором всех финалистов детского "Голоса" признали победителями. За победу маленьким исполнителям вручили по миллиону рублей.

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