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Лобода в струящейся накидке показала идеальную фигуру

09:21
  • пятница
  • 24 января 2020

Звезда отдыхает на курорте с дочками

37-летняя певица Светлана Лобода поделилась красивыми фотографиями, сделанными на отдыхе. За границу она улетела вместе с дочками - восьмилетней Евангелиной и годовалой Тильдой.
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В прошлом году Лобода решила, что будет нежиться на солнце весь январь. Однако в этом январе ей хватило 10 дней отдыха, чтобы соскучиться по работе. "Вернулась на недельку, отработала пару-тройку концертов и обратно мчу на солнышко к деткам. Кайф", - написала артистка в Instagram. 

Звезда поделилась несколькими фотографиями из отпуска. На двух последних снимках она идет босиком посреди джунглей. Струящаяся накидка с высоким разрезом обнажает длинные и стройные ноги Лободы. Очевидно, что ей и на отдыхе удается поддерживать фигуру в идеальном состоянии.   

"Я дышу - и значит, я люблю. Я люблю - и, значит, я живу", - подписала снимок Лобода, процитировав Владимира Высоцкого. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

- Амазонка, - восторгаются в Сети. 

- Ну и ноги, Света! 

- Шикарная.

- Божественно красиво.

- Ты несравненная девушка - и тайна твоего очарования вряд ли будет когда-нибудь раскрыта!

Где именно отдыхает Лобода, не уточняется. Интернет-пользователи предположили, что она улетела в Мексику. Пляжные снимки детей звезда пока еще не публиковала. Впрочем, младшую дочь Лобода показывает крайне редко. По слухам, она родила Тильду от лидера Rammstein Тилля Линдеманна. Артистка не комментирует эту информацию и держит имя отца в секрете. 

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