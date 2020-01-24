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Жертвой нового вируса стал житель граничащего с Россией района

09:03
  • пятница
  • 24 января 2020

Инцидент зафиксирован в 400 километрах от российской границы

Житель города Суйхуа в китайской провинции Хэйлунцзян стал очередной жертвой нового коронавируса. Город находится всего в 430 километрах от российской границы.
В Китае изолировали еще один город из-за коронавируса

Общее число жертв пневмонии нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, достигло 26. Вспышка неизвестной болезни была зафиксирована в городе Ухань 31 декабря.

Посольство России призывает всех россиян на территории Китая соблюдать меры предосторожности. При необходимости они могут обратиться за помощью в дипмиссию. Сообщений о заражении граждан России коронавирусом  пока не поступало.

Роспотребнадзор тем временем рекомендовал российским туристам воздержаться от поездок в КНР. Общее число зараженных новым вирусом превысило 800, заболевшие есть уже в Южной Корее и США, передает РИА Новости.

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