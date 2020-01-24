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Россиянам пообещали зиму в феврале

09:27
  • пятница
  • 24 января 2020

А в ближайшие дни – "погодные качели"

Россиян предупредили о похолодании. Температура снова нарушит климатическую норму – но все же будет ниже, чем в январе.
Вместо крещенских морозов - весна: погода в Москве бьет рекорды

"Мы не ожидаем холодного февраля, не ожидаем, что он будет очень морозным, но все-таки температура будет ниже январской", – заявил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По словам синоптика, в следующем месяце погода ожидается ближе к зимней, будут периоды похолодания до 5-10 градусов ниже ноля.

Москвичей 24 января ожидает очередной погодный сюрприз: на столицу обрушатся сразу три вида осадков – снег, мокрый снег и дождь. В ближайшие дни в Москве сохранятся "погодные качели": регион находится под влиянием серии циклонов, так что температура будет колебаться. Однако колебания, по словам метеорологов, по-прежнему происходят в интервале, существенно превышающем климатическую норму, сообщает РИА Новости.

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