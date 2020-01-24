После смерти Насырова семья осталась в злополучной квартире

Его дети уже совсем выросли

Вдова Мурата Насырова и их дети остались жить в той злополучной квартире, с балкона которой в 2007 году выпал знаменитый певец.

Наталья и ее дети - 23-летняя Лия и 19-летний Аким - не стали уезжать из четырехкомнатной квартиры в Москве, где все напоминает о трагедии с музыкантом. Собираются ли подросшие дети покидать родительское гнездо, не сообщается.

Как пишет "Комсомольская правда", Лия учится на факультете международных экономических отношений РЭУ им. Плеханова. Аким ходит в Российскую академию музыки имени Гнесиных и играет в музыкальном коллективе, вместе с которым он выступает в столичных клубах.

По словам вдовы Насырова, Аким плохо запомнил отца. Совместные прогулки, игра в футбол, папины шутки - у него остались фрагментарные воспоминания о покойном. Сейчас Аким расспрашивает маму о том, каким человеком был Насыров, как они с мамой познакомились, какую музыку он слушал.

В декабре Лия и Аким выступили в Казахстане на концерте памяти Мурата Насырова.

Напомним, Мурат Насыров умер в возрасте 37 лет. Эстрадный певец по неизвестной причине упал с балкона и разбился при падении с пятого этажа. В этот момент в квартире находились родные Насырова.

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