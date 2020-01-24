Путин назначил Орешкина, Козака и Мединского на новые должности

Назначение министра экономики помощником президента - стандартный кадровый ход

Владимир Путин назначил бывшего главу Минэкономразвития Максима Орешкина помощником президента России. Российский лидер подписал соответствующий указ. Должность помощника президента стала вакантной после того, как Андрей Белоусов перешел на позицию первого вице-премьера правительства России.

Наблюдатели отмечают, что назначение министра экономики помощником президента - стандартный кадровый ход. К примеру, в мае 2012 года из Минэкономразвития в Кремль перешла Эльвира Набиуллина.

Помощником президента назначен также экс-министр культуры Владимир Мединский. А занимавший ранее пост вице-премьера российского правительства Дмитрий Козак назначен третьим заместителем главы администрации президента, сообщает ТАСС.

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