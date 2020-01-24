В Китае из-за коронавируса объявили высший уровень угрозы

Число инфицированных приближается к тысяче. Изолированы целые города

Всемирная организация здравоохранения призывает все страны повысить санитарные меры в связи со вспышкой коронавируса в Китае. В Пекине с сегодняшнего дня действует высший уровень угрозы для здоровья. Количество жертв пневмонии нового вида возросло до 29 человек.

11-миллионный город Ухань опустел. Перекрывать улицы, метро, останавливать общественный транспорт стали еще накануне. Самолеты и поезда тоже не выпускают. У входа выстроили полицейских. Закрытыми оказались и 9 городов провинций Хобей. Это непростое решение местных властей должно заблокировать злополучный вирус, передает "ТВ Центр".

На улицах люди в химзащите - идет дезинфекция. Респираторные маски сейчас самый ходовой товар. Поэтому цены на него взвинчены аж в 10 раз. Но даже эти деньги готовы платить, ведь найти защитную маску в Ухане – большая удача.

Все – по домам. Такие рекомендации. А еще собираться большими группами. Но у этих людей нет выхода. Местная поликлиника. Пациенты выстраиваются в очередь на обследование – трудно не заразиться. Удар эпидемии пришелся на медиков. Врачей здесь считают национальными героями. И поэтому медперсонал должен работать в специальном защитном снаряжении.

Максимальные меры защиты – половина успеха. Ведь на сегодняшний день заболевших уже более 850 человек. 26 – погибли. Всемирная организация здравоохранения, тем не менее, считает, что вирус ослабевает, а значит, режим ЧС пока вводить не стоит.

Международное новостное агентство опубликовало интерактивную карту, где в режиме онлайн фиксируют новые случаи заболевания. Китай, несколько случаев зафиксировано в Таиланде, Японии. Вирус уже пересек океан. В США один случай подтвердился, второй – техасский студент, вернувшийся из Уханя – пока проходит обследование. Во всем мире сейчас особый контроль за прилетающими рейсами из Уханя. В Шереметьево пассажиров проверяют тепловизорами. Известно, что в России ни одного случая заболевания коронавирусом не зафиксировано. Тем временем из Поднебесной приходят странные кадры, нагнетающие панику на пользователей соцсетей. На видео люди замертво падают прямо на улицах, в магазинах.

Эксперты заговорили искусственном происхождении вируса. Это пока только одна из версий наряду со стандартной мутацией. Пустые продуктовые лавки в Поднебесной – верный признак наступающего Китайского нового года. Впрочем, сейчас это почему-то связали с неопознанным вирусом. Еще одна причина задуматься.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"