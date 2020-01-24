К чему привело заигрывание Зеленского с националистами

Цивилизованный мир этих заигрываний с националистами не понял

Фашист, антисемит, профессиональный агент Гитлера. Вашингтон рассекретил документы об украинском националисте Степане Бандере. То, о чем в России говорили уже давно и о чем предпочли забыть в Киеве, вместо этого провозгласив преступника национальным героем. Причем данные США обнародовали на фоне памятных мероприятий по жертвам Холокоста в Израиле, которые украинская делегация ожидаемо пропустила.

Подробнее – в репортаже Лилии Акиньшиной

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