Винника экстрадировали во Францию

Об этом сообщил адвокат россиянина

Незаконная экстрадиция и ночной допрос. Из Греции во Францию в пятницу ночью в обстановке строжайшей секретности доставили россиянина Александра Винника, сообщает "Газета.Ru".

Сделано это было по запросу США, где мужчину обвиняют в создании биржи криптовалют и отмывании денег. Сам он вину отрицает. По словам адвоката задержанного, экстрадиция больше напоминала похищение - Виннику не позволили связаться с защитой, а беседа со следователями состоялась прямо в больнице, несмотря на плохое самочувствие после 35-дневной голодовки.

Напомним, Александр Винник был арестован летом 2017-го года в Греции, куда он приехал отдыхать с семьей. Выдачи добивались Франция, США и Россия.

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