12 погибших: видео страшного шторма "Глория" в Испании

Последствия стихии устраняют

12 человек стали жертвами шторма "Глория", который обрушился на восточное побережье Испании. Ещё четверо в списке пропавших без вести. Пострадавших около 80, передает "ТВ Центр".

Волны высотой до семи метров и ураганный ветер разрушили набережные в Каталонии, Валенсии и на Балеарских островах. Несколько улиц утонули в морской пене. Отступившая вода оставила повреждённые мосты, дороги и железнодорожные пути. Знаменитые пляжи Коста-Бланки усеяны мёртвой рыбой.

Шторм задел и побережье французской Окситании. В населённых пунктах вода затопила первые этажи зданий. Жители прибрежных районов провели ночь в специально организованных убежищах.

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