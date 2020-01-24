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Орден Красной звезды ветерана из Крыма случайно нашли в Мюнхене

12:21
  • пятница
  • 24 января 2020

В ближайшее время его доставят в Россию

Жителям немецкого Мюнхена удалось отыскать в Крыму родственников советского воина, чтобы передать его награду за подвиг во время Великой Отечественной войны. Орден Красной звезды наши соотечественники обнаружили на блошином рынке ещё 12 лет назад. И всё это время поиски продолжались.

Этот орден внук Галины Босовой видел только на фотографии. Дома сохранились  документы, красноармейская книжка Петра Босова и грамота – благодарность генералиссимуса Сталина за ликвидацию немецких войск под Берлином. Удалось даже найти наградной лист ветерана, который в деталях рассказывает о совершенном подвиге, передает "ТВ Центр".

"Он первым мужественно и стойко поднялся в атаку на врага. Ворвавшись в первую траншею, он застрелил немецкого офицера и четырех вражеских солдат взял в плен. Отбивая в течение двух суток контратаки противника – он истребил 11 немецких солдат и офицеров. Трофейным гранатометом уничтожил станковый пулемет", - рассказала Галина Босова.

Это было на Одере 16 апреля 45-го. Начало битвы за Берлин. Наши войска взламывали глубокоэшелонированную оборону немцев. Преодолевали минные поля и укрепрайоны. Уже через четыре дня решительного наступления дорога к столице Германии была открыта.

После войны Петр Босов вернулся домой. А спустя всего четыре года геройски погиб, спасая во время шторма лодку рыбколхоза. Как и когда пропала его награда – никто уже и не помнит.

Спустя много лет Красную Звезду на блошином рынке Мюнхена совершенно случайно заметили наши соотечественники - российские историки Инна Гладкова и Эдуард Гильман.

Пенсионеры решили во что бы то ни стало найти владельца. Обращались в военкоматы, музеи Смоленска и Вязьмы. В 2012 году Инна Гладкова даже опубликовала фотографию ордена в своей книге. Поиски длились 12 лет. Найти героя уже никто и не надеялся, но бросить дело не позволяла личная память о войне.

Имя владельца ордена установили по номеру на обратной стороне звезды. А через сообщения в газетах удалось выйти и на родственников Петра Босова – внука и невестку ветерана. Память о Петре Босове  хранят не только в его родном поселке Рыбачье. Оказалось, что у героя было 16 братьев и сестер и почти все они тоже воевали.

Род Босовых поселился в Крыму еще в середине 18 века. Лесники, рыбаки, охотники, пчеловоды – они знали все тропы в этих лесах и горах. Их навыки пригодились во время Великой Отечественной войны. Многие из большой семьи Босовых ушли на фронт – кто-то в партизаны, кто-то в регулярные части Красной армии. Некоторые из них даже дошли до Берлина.

Гордость за подвиг предков – навечно в памяти поколений. И эту связь, кажется, не могут прервать ни годы, ни расстояния. Пока орден в Германии, но в ближайшее время его передадут родственникам.

Никита Васильев, "ТВ Центр", Республика Крым.

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