Плющенко высказался о триумфальном выступлении Алиева

Российские фигуристы завоевали золото и серебро на чемпионате Европы

Триумф наших фигуристов на чемпионате Европы в Австрии. В мужском одиночном катании золото завоевал Дмитрий Алиев. Такой успех у России впервые с победы Евгения Плющенко в 2012-м году.

"Мои поздравления Дмитрию, он наконец-то прервал серию без побед. Надеюсь, что мы продолжим триумфальный поход за золото", - приводит слова Плющенко "Газета.Ru".

Победа далась спортсмену непросто, за первенство он боролся с соперником из Чехии, однако тот допустил две серьезные ошибки в произвольной программе. Ну а наш фигурист, блестяще откатав оба проката, набрал почти 273 балла и вырвался вперед.

Вторая ступень пьедестала тоже у нашего соотечественника Артура Даниеляна. Сегодня же в борьбу вступают девушки - на лед с одиночной программой выйдут Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная.

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