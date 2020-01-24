"Издевательство над историей": Захарова прокомментировала публикацию ЦРУ

Киев продолжает отрицать очевидное

Москва задолго до публикации документов ЦРУ говорила, что герой современной Украины – нацист и преступник. Официальный представитель МИД прокомментировала рассекреченные материалы ЦРУ.

"Героем современной Украины является профессиональный агент Гитлера, нацист, преступник. Сколько раз мы об этом говорили до публикации этих материалов, и сколько раз цинично и нагло украинские деятели отрицали очевидное! Что еще должно произойти на планете Земля, чтобы люди перестали издеваться над историей, памятью предков, здравым смыслом?" - написала в Facebook Мария Захарова.

Архивные документы о Степане Бандере выложило в открытый доступ Центральное разведывательное управление США. Из материалов следует, что только за пять недель существования "государства" украинских националистов на западной Украине в 1941 году было уничтожено 5 тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков.

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