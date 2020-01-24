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"Издевательство над историей": Захарова прокомментировала публикацию ЦРУ

10:16
  • пятница
  • 24 января 2020

Киев продолжает отрицать очевидное

Москва задолго до публикации документов ЦРУ говорила, что герой современной Украины – нацист и преступник. Официальный представитель МИД прокомментировала рассекреченные материалы ЦРУ.
Захарова преподала премьеру Польши урок истории

"Героем современной Украины является профессиональный агент Гитлера, нацист, преступник. Сколько раз мы об этом говорили до публикации этих материалов, и сколько раз цинично и нагло украинские деятели отрицали очевидное! Что еще должно произойти на планете Земля, чтобы люди перестали издеваться над историей, памятью предков, здравым смыслом?" - написала в Facebook Мария Захарова.

Архивные документы о Степане Бандере выложило в открытый доступ Центральное разведывательное управление США. Из материалов следует, что только за пять недель существования "государства" украинских националистов на западной Украине в 1941 году было уничтожено 5 тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков.

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