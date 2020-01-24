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"Красавица": Пугачева одобрила нежный образ Орбакайте

10:52
  • пятница
  • 24 января 2020

Для звезды уже наступила весна

Алле Пугачевой понравился нежный образ Кристины Орбакайте. "Красавица", - написала она в комментариях под снимком дочери в Instagram. 
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Дочь Примадонны опубликовала фото в воздушном платье с рюшами. Одеяние украшено принтом с цветами. Образ выдержан в нежных тонах. На шее певицы висит крупный кулон.

"А в душЕ Весна!" - подписала снимок Орбакайте. В качестве одного из хештегов она указала #маймаймай. Поклонники сразу уловили отсылку к ее хиту "Май". 

Фотография Кристины Орбакайте понравилась отнюдь не только ее маме. Заслуженная артистка России получила сотни комплиментов. 

- Нежность! – пишут ей в соцсети. 

- Богиня.

- Цветочек!

- Умничка и красавица! Счастья тебе женского!

- Вы очень позитивная, милая, добрая. У вас чистая и светлая душа. Красотка!

Ранее Орбакайте опубликовала видео, на котором она учит краситься свою 7-летнюю дочку Клавдию. До этого артистка показала, как ей наносила макияж сама Пугачева. Два этих видео продемонстрировали неразрывную связь поколений. 

Напомним, в 1991 году Кристина Орбакайте родила сына Никиту от певца Владимира Преснякова, с которым она много лет встречалась. В 1998 году артистка подарила сына Дени своему первому мужу - Руслану Байсарову. В 2012 году она родила дочку Клаву в браке с бизнесменом Михаилом Земцовым. 

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