"Красавица": Пугачева одобрила нежный образ Орбакайте

Для звезды уже наступила весна
Алле Пугачевой понравился нежный образ Кристины Орбакайте. "Красавица", - написала она в комментариях под снимком дочери в Instagram.
Дочь Примадонны опубликовала фото в воздушном платье с рюшами. Одеяние украшено принтом с цветами. Образ выдержан в нежных тонах. На шее певицы висит крупный кулон.
"А в душЕ Весна!" - подписала снимок Орбакайте. В качестве одного из хештегов она указала #маймаймай. Поклонники сразу уловили отсылку к ее хиту "Май".
Фотография Кристины Орбакайте понравилась отнюдь не только ее маме. Заслуженная артистка России получила сотни комплиментов.
- Нежность! – пишут ей в соцсети.
- Богиня.
- Цветочек!
- Умничка и красавица! Счастья тебе женского!
- Вы очень позитивная, милая, добрая. У вас чистая и светлая душа. Красотка!
Ранее Орбакайте опубликовала видео, на котором она учит краситься свою 7-летнюю дочку Клавдию. До этого артистка показала, как ей наносила макияж сама Пугачева. Два этих видео продемонстрировали неразрывную связь поколений.
Напомним, в 1991 году Кристина Орбакайте родила сына Никиту от певца Владимира Преснякова, с которым она много лет встречалась. В 1998 году артистка подарила сына Дени своему первому мужу - Руслану Байсарову. В 2012 году она родила дочку Клаву в браке с бизнесменом Михаилом Земцовым.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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