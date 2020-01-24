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"Настоящее чудо": выпавшая с 9 этажа девушка встала и пошла по делам (видео)

10:57
  • пятница
  • 24 января 2020

У жительницы Излучинска – ни одного перелома

Настоящим чудом назвали очевидцы происшествие с жительницей города Излучинска в Ханты-Мансийском автономном округе. Девушка выпала из окна девятого этажа. К счастью, приземлилась она прямо в сугроб. Немного полежав в снегу, женщина встала и ушла.
Названа причина взрывов в жилом доме в Нижневартовске

Инцидент удалось заснять на видео соседям из дома напротив. На кадрах видно, как женщина падает с высоты, снег раскидывает в разные стороны – а буквально через несколько секунд она встает и уходит.

Как сообщает телеканал "Мегаполис", женщина попросила соседей вызвать скорую помощь. Ее поместили в реанимацию Нижневартовской окружной больницы. По словам врачей, состояние пациентки – средней тяжести, угрозы жизни нет. Следователи выясняют обстоятельства происшествия.

Тем временем сетевые "эксперты" активно обсуждают чудесное спасение девушки. Некоторые считают, что видео смонтировано. Они подозревают, что в окно выбросили куклу, а человек просто встал из сугроба.

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